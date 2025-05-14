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14 травня 2025, 20:45

"Україна готова до буль-яких форматів": Зеленський зробив заяву щодо переговорів з РФ у Туреччині

14 травня 2025, 20:45
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Фото: ОП
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Президент України вчергове підкреслив, що війна почалась і триває через Москву. Водночас як закінчиться війна — залежить від світу

Про це президент України сказав у своєму вечірньому зверненні 14 травня, передає RegioNews.

Український лідер підкреслив, що для світу очевидно, що єдина перепона для встановлення миру - це відсутність чіткої волі Москви це зробити. За його словами, 14 травня він провів наради з командою щодо формату перемовин у Туреччині.

"Всі бойові дії – це не наш вибір. Це наша оборона – оборона проти окупанта. Відповіді на всі питання про цю війну – чому вона почалась, чому вона триває – усі ці відповіді в Москві. Як війна закінчиться, залежить від світу. Україна готова до будь-яких форматів перемовин, і ми не боїмося зустрічей. Завтра – у Туреччині", - сказав президент.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп також може відвідати можливу зустріч Володимира Зеленського з диктатором Путіним у Туреччині. Проте офіційно ще нічого не підтверджено. Водночас відомо, що він відправить туди своїх спецпредставників Стіва Віткоффа та Кіта Келлога.

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