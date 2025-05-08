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08 травня 2025, 11:50

Україна провела з партнерами переговори про 30-денне перемир'я

08 травня 2025, 11:50
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фото: Офіс Президента
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Україна провела серію онлайн-зустрічей із партнерами США, ЄС, Північної Європи та Балтії щодо 30-денного перемир'я

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Офісу президента Андрія Єрмака.

Зазначається, що головна тема перемовин – імплементація ініціативи про безумовне 30-денне припинення вогню, підтриманої Україною ще під час березневої зустрічі в Джидді за пропозицією США.

У розмовах взяли участь:

  • Спецпредставники Президента США Стівен Віткофф і Кіт Келлог,
  • дипломатичний радник Президента Франції Еммануель Бонн,
  • радник Прем'єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауелл,
  • радник канцлера Німеччини Гюнтер Зауттер.

Також долучились міністр оборони України Рустем Умєров, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, Ігор Жовква, Дарія Зарівна, Олександр Бевз.

"Ми наголосили: повне й безумовне припинення вогню має стати першим кроком до справедливого й сталого миру. Пропозиція Кремля щодо триденного перемир’я – це не про мир, а про безпечне проведення параду в Москві. Це – політична маніпуляція", – зазначив Єрмак.

Він також наголосив, що Київ оговорив й інструменти тиску у разі, якщо Росія відмовиться від ініціативи чи порушить домовленості.

"Тридцятиденне перемир'я – це тест на щирість. Якщо Москва справді хоче миру– час діяти. Якщо обере ескалацію – відповідь має бути спільною та рішучою", – додав Єрмак.

Окрім того, за його словами, Україна підтримує законопроєкт сенатора Ліндсі Грема щодо вторинних санкцій проти Росії.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив про чотириденне "перемир'я" у травні. Кремль анонсував припинення бойових дій з нуля годин із 7 на 8 травня до нуля годин із 10 на 11 травня.

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Україна Андрій Єрмак Офіс президента Європа перемир'я партнери онлайн-зустріч
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