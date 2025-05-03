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У ЗМІ заявили, що в команді Дональда Трампа немає єдності щодо тиску на РФ. Проте очікується, що будуть санкції проти Москви

Про це повідомляє Politico, передає RegioNews.

Журналісти з посиланням на джерела повідомили, що в Білому Домі насправді немає єдності щодо наступних кроків. І це попри те, що в команді Дональда Трампа назвали угоду з Україною про корисні копалини важливим досягненням.

За словами Джерел, найближчим часом можливі жорсткі рішення. Йдеться про тиск на Москву. На це раніше Дональд Трамп ще не наважувався.У команді президента США немає "спільних точок" в цьому питанні.

"Нові санкції – це наступний крок у посиленні тиску. Якщо президент вирішить рухатися цим шляхом", - пишуть у виданні.

Нагадаємо, раніше адміністрація Трампа вперше схвалила експорт зброї до України на суму 50 мільйонів доларів через комерційні продажі.