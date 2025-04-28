Що означає для українців нове "перемир'я" Путіна?

Російський диктатор оголосив нове перемир'я в односторонньому порядку на 9-11 травня. Це значить, що до цієї дати мирної угоди точно не буде

Російський диктатор оголосив нове перемир'я в односторонньому порядку на 9-11 травня. Це значить, що до цієї дати мирної угоди точно не буде

Фото з відкритих джерел

Путін оголосив в односторонньому порядку перемир'я на 9-10 травня, а це означає, що: 1. Ніякої угоди зі США до того часу не буде. 2. Путін не хоче, аби в ці дні, коли до Москви приїдуть делегації на святкування, над головами у гостей літали якісь дрони. 3. План — дотиснути Україну своїми умовами (без жодних поступок) є основним — і Кремль по ньому рухається. 4. Зірвати "перемовини" у Кремлі хочуть саме руками України, тому постійно вигадують різні історії про "безумовні перемовини" з умовами. 5. Трамп після 10 травня муситиме ухвалити для себе рішення — ще займатися цим, чи перелаштуватися на внутрішній порядок денний. Я більше ставлю на другий варіант. 6. Для нас головне, аби американці дали можливість купувати у них зброю.

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