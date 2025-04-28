Нове перемир'я від Путіна: що пропонує диктатор

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Російський диктатор Володимир Путін оголосив про чотириденне "перемир'я" у травні

Про це повідомила пресслужба Кремля, передає RegioNews.

Зазначається, що російська сторона анонсувала припинення бойових дій з нуля годин із 7 на 8 травня до нуля годин із 10 на 11 травня.

Путін начебто оголошує перемир'я "виходячи з гуманітарних міркувань, у дні 80-ї річниці Перемоги".

"Російська сторона оголошує перемир'я. На цей період зупиняються усі бойові дії. Росія вважає, що українська сторона має наслідувати цей приклад", – йдеться у повідомленні.

При цьому у Москві заявляють, що "у разі порушень перемир'я українською стороною" російська армія буде "адекватно та ефективно відповідати".

"Російська сторона вкотре заявляє про свою готовність до мирних переговорів без попередніх умов, спрямованих на усунення першопричин "української кризи", конструктивну взаємодію з міжнародними партнерами", – додали у Кремлі.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни порушили "Великоднє перемир'я" 2935 разів.

Найбільше обстрілів і штурмових дій відбулося на Покровському напрямку. На Курському напрямку бої не припинялися

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