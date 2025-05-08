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08 травня 2025, 10:27

Ніч без "Шахедів" і ракет: ППО фіксує тишу в небі України

08 травня 2025, 10:27
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Станом на ранок 8 травня, з 00:00 до 08:00, у повітряному просторі України не зафіксовано нових запусків ракет або використання ударних дронів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Водночас протягом ночі, ворог активізував удари тактичною авіацією із застосування керованих авіабомб по Сумщині.

Окрім того, 7 травня із 14.30 по 20.30 (підчас третьої за добу хвилі атаки) противник завдав удару 31-м ударним БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із району Міллерово – РФ.

Підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та в центрі країни. Ще 6 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждала Черкащина.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив про чотириденне "перемир'я" у травні. Кремль анонсував припинення бойових дій з нуля годин із 7 на 8 травня до нуля годин із 10 на 11 травня.

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