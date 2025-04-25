Трамп заявив, що Україна на чолі із Зеленським не хоче підписувати важливу угоду про мінерали
Дональд Трамп повідомив, що Україна не підписала угоду щодо рідкісноземельних елементів, але висловив сподівання, що документ буде підписано найближчим часом
Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, передає RegioNews.
"Україна на чолі з Володимиром Зеленським не підписала фінальні документи щодо дуже важливої угоди зі Сполученими Штатами щодо рідкісноземельних елементів. Це запізнення щонайменше на три тижні. Сподіваємося, що вона буде підписана негайно. Робота над загальною мирною угодою між росією та Україною йде гладко. Успіх, здається, в майбутньому", - написав президент США.
Раніше повідомлялось, що Трамп і Зеленський можуть зустрітися завтра в Римі.
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