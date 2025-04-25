Трамп заявил, что Украина во главе с Зеленским не хочет подписывать важное соглашение о минералах
Дональд Трамп сообщил, что Украина не подписала соглашение о редкоземельных элементах, но выразил надежду, что документ будет подписан в ближайшее время
Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, передает RegioNews.
"Украина во главе с Владимиром Зеленским не подписала финальные документы относительно очень важного соглашения с Соединенными Штатами о редкоземельных элементах. Это опоздание минимум на три недели. Надеемся, что она будет подписана немедленно. Работа над общим мирным соглашением между Россией и Украиной идет гладко. Успех, похоже, в будущем", - написал президент США.
Ранее сообщалось, что Трамп и Зеленский могут встретиться в Риме.
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