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25 апреля 2025, 22:25

Трамп заявил, что Украина во главе с Зеленским не хочет подписывать важное соглашение о минералах

25 апреля 2025, 22:25
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фото: иллюстративное
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Дональд Трамп сообщил, что Украина не подписала соглашение о редкоземельных элементах, но выразил надежду, что документ будет подписан в ближайшее время

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, передает RegioNews.

"Украина во главе с Владимиром Зеленским не подписала финальные документы относительно очень важного соглашения с Соединенными Штатами о редкоземельных элементах. Это опоздание минимум на три недели. Надеемся, что она будет подписана немедленно. Работа над общим мирным соглашением между Россией и Украиной идет гладко. Успех, похоже, в будущем", - написал президент США.

Ранее сообщалось, что Трамп и Зеленский могут встретиться в Риме.

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