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У ЗМІ з'явилась інформація про можливу зустріч президентів України та США. Це може статися в Римі, де відбудеться прощання з Папою Римським Франциском

Про це повідомляє видання La Repubblica з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

За даними видання, українська сторона запропонувала провести в Римі саміт за участю лідерів США, Італії, Франції, Британії та, ймовірно, Німеччини. Однак офіційного підтвердження від української влади поки що немає.

Також, за даними ЗМІ, канцлер Німеччини Олаф Шольц планує провести низку двосторонніх зустрічей у Римі.

Як зазначили в ЗМІ, Трамп, Зеленський, Макрон та Стармер можуть зустрітися одразу після церемонії прощання з Папою Римським.

Нагадаємо, раніше у The Wall Street Journal казали про те, що українські чиновники стурбовані тим, що президент США Дональд Трамп може звинуватити Київ у зриві переговорів щодо завершення війни із РФ, а також — відмовитися від військової допомоги. Неназвані чиновники нагадали американським колегам, що Київ погодився на припинення вогню на 30 днів, а Москва — ні.