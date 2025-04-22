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У випадку якщо США скоротить допомогу Україні, цю роль доведеться виконувати Британії та країнам ЄС. Навіть в ситуації, якщо це послабить їхню власну оборону

Про це повідомляє The Times, передає RegioNews.

Нещодавно Дональд Трамп говорив про те, що США можуть вийти з переговорів про мир в Україні, якщо одна зі сторін буде створювати труднощі. На думку Вільяма Гейга, ректора Оксфордського університету і колишнього міністра закордонних справ Великої Британії, це суперечить нещодавньому досвіду успішних мирних переговорів.

Експерт зазначив, що якби США приділили достатньо часу та використали необхідні важелі впливу, вони могли б завершити війну в Україну. В якості важелів аналітик називає також обсяг військової допомоги, який міг би переконати диктатора Путіна в неможливості подальшого зміцнення його позицій.

"Набагато вірогідніше, що, якщо результат не буде досягнуто швидко, Трамп просто піде, залишивши Україну напризволяще", - вважає експерт.

Вільям Гейг зазначив, що якщо США дійсно скоротять обсяг допомоги Україні, на себе цю відповідальність повинні будуть взяти Британія та Європа. При цьому це навіть може коштувати цим країнам послабленням власної оборони. Проте ціна української поразки в майбутньому може бути набагато вищою, каже колишній британський прем'єр.

Нагадаємо, що раніше в ЗМІ з'являлись повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп хоче запропонувати "для миру" визнати російським анексований Крим. Проте президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не буде юридично визнавати Крим російським.