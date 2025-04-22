11:19  22 квітня
В Одесі працівника ТЦК судитимуть за хуліганство
09:49  22 квітня
В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода цього тижня
21:02  22 квітня
У Раді прокоментували можливе зниження мобілізаційного віку
UA | RU
UA | RU
22 квітня 2025, 21:57

Якщо Трамп зменшить допомогу Україні - це ляже на плечі Британії та Європи - The Times

22 квітня 2025, 21:57
Читайте также на русском языке
Фото: YouTube
Читайте также
на русском языке

У випадку якщо США скоротить допомогу Україні, цю роль доведеться виконувати Британії та країнам ЄС. Навіть в ситуації, якщо це послабить їхню власну оборону

Про це повідомляє The Times, передає RegioNews.

Нещодавно Дональд Трамп говорив про те, що США можуть вийти з переговорів про мир в Україні, якщо одна зі сторін буде створювати труднощі. На думку Вільяма Гейга, ректора Оксфордського університету і колишнього міністра закордонних справ Великої Британії, це суперечить нещодавньому досвіду успішних мирних переговорів.

Експерт зазначив, що якби США приділили достатньо часу та використали необхідні важелі впливу, вони могли б завершити війну в Україну. В якості важелів аналітик називає також обсяг військової допомоги, який міг би переконати диктатора Путіна в неможливості подальшого зміцнення його позицій.

"Набагато вірогідніше, що, якщо результат не буде досягнуто швидко, Трамп просто піде, залишивши Україну напризволяще", - вважає експерт.

Вільям Гейг зазначив, що якщо США дійсно скоротять обсяг допомоги Україні, на себе цю відповідальність повинні будуть взяти Британія та Європа. При цьому це навіть може коштувати цим країнам послабленням власної оборони. Проте ціна української поразки в майбутньому може бути набагато вищою, каже колишній британський прем'єр.

Нагадаємо, що раніше в ЗМІ з'являлись повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп хоче запропонувати "для миру" визнати російським анексований Крим. Проте президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не буде юридично визнавати Крим російським.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дональд Трамп Україна США Британія ЄС
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
В Україні знову подорожчала яловичина: скільки тепер платити за кілограм
22 квітня 2025, 21:35
Прорив оборони на Харківщині: суд продовжив запобіжний захід для генерала Галушкіна
22 квітня 2025, 21:30
На Житомирщині телефонні аферисти вкрали гроші з картки жінки: в поліції попереджають громадян
22 квітня 2025, 21:10
У Раді прокоментували можливе зниження мобілізаційного віку
22 квітня 2025, 21:02
Хлопчику було лише місяць: на Рівненщині судитимуть водія, який наїхав на коляску з немовлям, дитина загинула
22 квітня 2025, 20:55
На Вінниччині заступник командира незаконно нарахував 4,8 мільйона зарплати
22 квітня 2025, 20:47
Війська РФ атакували Дніпропетровщину КАБами та дронами: є потерпілі
22 квітня 2025, 20:45
Скільки людей досі залишаються у Покровську
22 квітня 2025, 20:20
ЗМІ: Трамп хоче запропонувати віддати Крим Росії - що відповів Зеленський
22 квітня 2025, 20:11
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
Всі блоги »