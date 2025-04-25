Reuters опублікували повний зміст пропозиції щодо припинення війни в Україні від США та відповідь Європи
США, зокрема, пропонують, щоб РФ віддала контроль над ЗАЕС. Проте контролювати це буде не Україна, а США. Водночас гарантії безпеки повинні дати європейські країни
Reuters опублікували повний зміст пропозиції щодо припинення війни в Україні від США та відповідь від Європейських країн, передає RegioNews.
Що пропонує США:
- постійне припинення вогню і негайний початок переговорів між Україною та Росією щодо технічного впровадження;
- гарантії безпеки для України від європейських держав (та бажаючих не європейських держав);
- Україна повинна відмовитися від вступу до НАТО (але може вступити до ЄС);
- США де-юре визнають контроль Росії над Кримом і де-факто визнають контроль Росії над Луганською областю, частинами Запорізької, Донецької та Херсонської областей;
- Україна поверне собі територію в Харківській області й відновить контроль над Запорізькою атомною електростанцією через адміністрування станції з боку США, з розподілом електроенергії в обидві сторони, а також над Каховською дамбою;
- Україна матиме прохід по Дніпру;
- Україна матиме контроль над Кінбурнською косою;
- Україна та США матимуть співпрацю щодо корисних копалин; Україна отримає компенсації та допомогу у відбудові;
- санкції проти Росії, які були накладені внаслідок війни з 2014 року, будуть зняті.
Що пропонує Україна та Європа:
- припинення вогню:
- взяти на себе зобов'язання щодо повного і беззастережного припинення вогню в небі, на суші та на морі;
- Україна та РФ негайно вступають у переговори про технічну реалізацію за участю США та європейських країн;
- моніторинг режиму припинення вогню під керівництвом США і за підтримки третіх країн;
- Росія має беззастережно повернути всіх депортованих і незаконно переміщених українських дітей, а також зробити обмін "всіх на всіх";
- гарантії безпеки для України:
- Україна отримує надійні гарантії безпеки, зокрема від США (угода подібна до статті 5 договору НАТО про колективну оборону);
- жодних обмежень для Сил оборони України;
- держави-гаранти являтимуть собою спеціальну групу європейських країн і неєвропейських країн, що проявлять бажання;
- Україна прагне до вступу в ЄС;
- територіальні питання обговорюватимуться і вирішуватимуться після повного і беззастережного припинення вогню;
- територіальні переговори почнуться на основі лінії контролю;
- Україна повертає собі контроль над Запорізькою атомною електростанцією за участю США, а також над Каховською греблею;
- Україна отримує безперешкодний прохід по Дніпру і контроль над Кінбурнською косою.:
- США та Україна реалізують угоду про економічне співробітництво/корисні копалини;
- Україна буде повністю відновлена й отримає фінансову компенсацію, зокрема коштом російських суверенних активів, які будуть заморожені доти, доки Росія не відшкодує збитки Україні;
- санкції США, запроваджені проти Росії з 2014 року, можуть бути поступово ослаблені після досягнення стійкого миру.
Нагадаємо, що у ЗМІ повідомляли, що Трамп і Зеленський можуть зустрітися в Римі 26 квітня. Цілком можливо також, що відбудеться саміт, де будуть присутні президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Стармер.
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