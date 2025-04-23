У Зеленського побоюються, що Трамп припинить допомагати Україні
Українська влада стурбована тим, що президент США Дональд Трамп може остаточно припинити військову допомогу Україні
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на The Wall Street Journal.
У коментарі виданню неназвані українські чиновники висловили свою стурбованість тим, що президент США Дональд Трамп може звинуватити Київ у зриві переговорів щодо завершення війни із РФ. Також американський лідер може відмовитися від подальшої військової допомоги Україні.
Неназвані чиновники нагадали американським колегам, що Київ погодився на припинення вогню на 30 днів, а Москва - ні.
Раніше видання The Times писало, що якщо Трамп зменшить допомогу Україні, то це ляже на плечі Британії та Європи.
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