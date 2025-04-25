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В СМИ появилась информация о возможной встрече президентов Украины и США. Это может произойти в Риме, где состоится прощание с Папой Римским Франциском

Об этом сообщает издание La Repubblica со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

По данным издания, украинская сторона предложила провести в Риме саммит с участием лидеров США, Италии, Франции, Британии и, вероятно, Германии. Однако официального подтверждения от украинской власти пока нет.

Также, по данным СМИ, канцлер Германии Олаф Шольц намерен провести ряд двусторонних встреч в Риме.

Как отметили в СМИ, Трамп, Зеленский, Макрон и Стармер могут встретиться сразу после церемонии прощания с Папой Римским.

Напомним, ранее в The Wall Street Journal говорили, что украинские чиновники обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп может обвинить Киев в срыве переговоров по завершению войны с РФ, а также отказаться от военной помощи. Неназванные чиновники напомнили американским коллегам, что Киев согласился на прекращение огня на 30 дней, а Москва — нет.