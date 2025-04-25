Коли закінчиться війна в Україні: МВФ оновив свій прогноз
Війна в Україні закінчиться до кінця 2025 року
Як передає RegioNews, про це свідчить свіжий прогноз Міжнародного валютного фонду (МВФ).
Також у квітневому звіт МВФ зазначається наступне:
- 32 900 000 – чисельність населення України у 2025 році;
- ВВП України — $205 мільярдів (2021 — $200 млрд, 2022 — $162 млрд).
Також у відомстві оновили свій прогноз щодо чисельності населення України: до 2030 року, за оптимістичним сценарієм, населення України скоротиться до 33,9 мільйона осіб.
Нагадаємо, наприкінці березня поточного року Україна отримала черговий транш МВФ.
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