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25 квітня 2025, 07:39

Припинення вогню в Україні може бути оголошено до літа, – Стармер

25 квітня 2025, 07:39
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фото: AP
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Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер висловив сподівання, що припинення вогню в Україні може бути оголошено вже до літа

Про це передає RegioNews із посиланням на його інтерв'ю The Telegraph.

Глава уряду Британії закликав США надати гарантії безпеки для західних сил, які можуть бути розміщені в Україні для контролю за дотриманням миру.

Стармер наголосив, що перемир’я має бути не лише прийнятним для всіх сторін, зокрема України, а й довготривалим.

"Нам потрібне припинення вогню на умовах, які влаштують усіх учасників, включно з Україною. Воно має бути стійким, а не тимчасовим, інакше Росія знову скористається шансом для нової агресії – як це вже було у минулому", – заявив Стармер.

Крім того, він підкреслив, що саме Україна має визначати умови будь-якої мирної угоди з Росією, а не треті сторони. Він закликав Москву погодитися на безумовне припинення вогню та долучитися до переговорів.

"Ми на етапі активних перемовин, але остаточне слово має залишатися за Україною – це її суверенне право. Росія повинна прийти до столу переговорів без жодних умов", – заявив британський прем’єр.

Водночас він відкинув можливість підтримки ймовірного плану США щодо офіційного визнання Криму російським, зазначивши: "Це не моя справа – це частина загального процесу обговорення".

Нагадаємо, під час виступу у ПАРЕ Володимир Зеленський зробив чітку заяву про пропозиції Україні відмовитися від окупованих територій.

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