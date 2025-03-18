Чиновника з Полтавщини, який замовив вбивство місцевого підприємця, засудили до 10 років ув’язнення

фото: ДБР

Кобеляцький районний суд Полтавської області визнав винним у закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення, колишнього голову однієї з територіальних громад Полтавської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Наприкінці 2022 року працівники Державного бюро розслідувань встановили, що планується вбивство підприємця з Полтавської області, для чого йде активний пошук виконавців з кримінального середовища.

Голова громади тривалий час конфліктував із підприємцем. Врешті-решт, аби приборкати опонента, посадовець почав шукати кілера, який зміг би виконати "замовлення". За "роботу" останній мав отримати 5000 доларів.

Колишнього чиновника визнано винним у замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення (ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України). Його засудили до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Полтаві похоронне бюро викинуло тіло померлого біля будинку.