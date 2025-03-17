США больше не будут расследовать преступления РФ, – СМИ

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США выходят из многонациональной группы, которая расследует преступления России во время ее вторжения в Украину, включая действия главы Кремля Владимира Путина

Речь идет о Международном центре по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA). Его создали для привлечения руководства России, а также ее союзников в Беларуси, Северной Корее и Иране к ответственности за агрессию, нарушающую суверенитет другой страны и не начатую в целях самообороны.

По данным собеседников NYT, о выходе США из этой группы Министерство юстиции США уже проинформировало европейских чиновников.

Ожидается, что о решении объявят 17 марта в электронном письме, которое разошлют сотрудникам и членам материнской организации группы - Агентства Евросоюза по вопросам сотрудничества в сфере уголовного правосудия.



Как известно, администрация экспрезидента Джо Байдена присоединилась к ICPA в 2023 году. США были единственной страной вне Европы, которая сотрудничала с группой.

Напомним, ранее экономист и футуролог Андрей Длигач отметил, что Россия не заплатит за свое вторжение в Украину.

Как известно, общая сумма прямого ущерба , нанесенного инфраструктуре Украины в результате полномасштабного вторжения России, достигла почти $170 млрд.

Наибольшие потери понесли жилищный фонд, транспортная инфраструктура и энергетика.