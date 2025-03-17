Атака на столицю: протиповітряна оборона збила 25 ударних безпілотників над Києвом
Вночі 17 березня російські війська атакували столицю ударними дронами. ППО збила ворожі цілі на підступах до Києва
Про це повідомив офіційний Telegram-канал Київської міської військової адміністрації, передає RegioNews.
Зазначається, що вночі повітряна тривога лунала протягом 2 годин 28 хвилин.
"На підступах до столиці було зафіксовано 37 ворожих БпЛА. 25 з них знищено засобами ППО, решта — локаційно втрачені або покинули повітряний простір", — йдеться у повідомленні.
Попередньо, інформація про пошкодження та постраждалих внаслідок падіння уламків не надходила.
Нагадаємо, вночі росіяни вкотре атакували Київ безпілотниками. У столиці працювали сили протиповітряної оборони.
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