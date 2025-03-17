фото: КМВА

Вночі 17 березня російські війська атакували столицю ударними дронами. ППО збила ворожі цілі на підступах до Києва

Про це повідомив офіційний Telegram-канал Київської міської військової адміністрації, передає RegioNews.

Зазначається, що вночі повітряна тривога лунала протягом 2 годин 28 хвилин.

"На підступах до столиці було зафіксовано 37 ворожих БпЛА. 25 з них знищено засобами ППО, решта — локаційно втрачені або покинули повітряний простір", — йдеться у повідомленні.

Попередньо, інформація про пошкодження та постраждалих внаслідок падіння уламків не надходила.

Нагадаємо, вночі росіяни вкотре атакували Київ безпілотниками. У столиці працювали сили протиповітряної оборони.