фото: ДСНС України в Одеській області

Внаслідок російської дронової атаки в передмісті Одесі зафіксовані пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури. Близько 500 абонентів залишилися без світла

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

Він уточнив, що в Одеському районі пошкоджений дитячий садок, приватний житловий будинок, магазин і легковий автомобіль.

"На жаль, постраждала одна людина. Їй надана вся необхідна медична допомога. Також, через пошкодження енергетичної інфраструктури, у передмісті Одеси близько 500 абонентів наразі перебувають без електроенергії", — йдеться у повідомленні.

Виникла пожежа, яку оперативно загасили вогнеборці. Наразі над ліквідацією наслідків ворожої атаки працюють відповідні служби.

Нагадаємо, в ніч на 17 березня російська армія запустила по Україні 174 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 90 дронів, ще 70 — локаційно втрачені.