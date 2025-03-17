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17 березня 2025, 09:49

Росіяни вдарили по передмісті Одеси: є поранений, пошкоджені енергооб'єкт і дитячий садок

17 березня 2025, 09:49
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фото: ДСНС України в Одеській області
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Внаслідок російської дронової атаки в передмісті Одесі зафіксовані пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури. Близько 500 абонентів залишилися без світла

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

Він уточнив, що в Одеському районі пошкоджений дитячий садок, приватний житловий будинок, магазин і легковий автомобіль.

"На жаль, постраждала одна людина. Їй надана вся необхідна медична допомога. Також, через пошкодження енергетичної інфраструктури, у передмісті Одеси близько 500 абонентів наразі перебувають без електроенергії", — йдеться у повідомленні.

Виникла пожежа, яку оперативно загасили вогнеборці. Наразі над ліквідацією наслідків ворожої атаки працюють відповідні служби.

Нагадаємо, в ніч на 17 березня російська армія запустила по Україні 174 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 90 дронів, ще 70 — локаційно втрачені.

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