Трамп розповів, чи поновили США передачу розвідданих Києву

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США "майже" відновили обмін розвідувальною інформацією з Україною та чекає позитивних результатів майбутніх переговорів у Саудівській Аравії

Про це пише Reuters із посиланням на заяву президент США Дональд Трамп, передає RegioNews.

Зазначається, що журналіст запитав Трампа, чи розглядає він можливість розблокування передачі розвідданих Україні.

"Ми майже зробили це, ми дійсно майже зробили це", – відповів він.

Минулого тижня директор директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що США припинили обмін розвідданими з Україною, як елемент тиску на президента Володимира Зеленського з метою змусити його співпрацювати з Трампом у проведенні мирних переговорів з Росією, зазначає ЗМІ.

Також Трамп висловив думку, що Україна підпише з США угоду про корисні копалини.

"Вони підпишуть угоду про видобуток корисних копалин, проте я хочу, щоб вони хотіли миру… Вони не продемонстрували це тою мірою, в якій повинні", – сказав американський президент.

Нагадаємо, 10 березня Україна та США зустрінуться у Саудівській Аравії. Київ на зустрічі представлятимуть глава Офісу Президента Андрій Єрмак та ще три посадовці.