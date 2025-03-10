05:18  10 марта
В Украину пытались незаконно ввезти гаджеты на более чем 1 млн грн
02:51  10 марта
Пограничники показали, как уничтожили квадроциклы россиян в Сумской области
00:26  10 марта
Трагедия в киевском метро: спасатели достали тело погибшего мужчины
UA | RU
UA | RU
10 марта 2025, 09:57

Трамп рассказал, возобновили ли США передачу разведданных Киеву

10 марта 2025, 09:57
Читайте також українською мовою
фото: Getty Images
Читайте також
українською мовою

США "почти" возобновили обмен разведывательной информацией с Украиной и ожидают положительных результатов будущих переговоров в Саудовской Аравии

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа, передает RegioNews.

Отмечается, что журналист спросил Трампа, рассматривает ли он возможность разблокирования передачи разведданных Украине.

"Мы почти сделали это, мы действительно почти сделали это", – сказал он.

На прошлой неделе директор директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что США прекратили обмен разведданными с Украиной как элемент давления на президента Владимира Зеленского с целью заставить его сотрудничать с Трампом в проведении мирных переговоров с Россией, отмечает СМИ.

Также Трамп выразил мнение, что Украина подпишет с США соглашение о полезных ископаемых.

"Они подпишут соглашение о добыче полезных ископаемых, однако я хочу, чтобы они хотели мира… Они не продемонстрировали это в той мере, в какой должны", – сказал американский президент.

Напомним, 10 марта Украина и США встретятся в Саудовской Аравии. Киев на встрече будут представлять глава Офиса Президента Андрей Ермак и еще три чиновника.

Дональд Трамп США ЦРУ разведывательные данные встреча Саудовская Аравия переговоры
Трамп "приревновал" британского короля к Зеленскому - СМИ
09 марта 2025, 19:05
"Украина может не выжить в любом случае": Трамп снова сделал скандальные интервью по Украине и войне
09 марта 2025, 18:15
США остановили поддержку F-16: что теперь делать Украине
09 марта 2025, 16:55
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Март бьет температурные рекорды в Киеве: что известно
10 марта 2025, 12:40
Разрешение на оружие теперь можно оформить онлайн
10 марта 2025, 12:35
В Днепропетровской области ПВО сбила российский разведывательный дрон
10 марта 2025, 12:25
В Тернопольской области во время застолья хозяин дома смертельно ранил гостя
10 марта 2025, 12:22
Украинские дроны атаковали российский НПЗ, производящий горючее для сверхзвуковых самолетов, — СМИ
10 марта 2025, 12:05
В Лубнах хирург ВЛК "погорел" на взятке: врачу объявили подозрение
10 марта 2025, 11:53
Трагедия на железной дороге в Одессе: в результате поражения током погибли 13 и 16-летний подростки
10 марта 2025, 11:53
Обстрелы Николаевщины: в ОВА рассказали о последствиях массированной атаки дронов
10 марта 2025, 11:33
Цифровизация ВЛК: к концу 2025 года рассмотрение дел станет анонимным
10 марта 2025, 11:30
Смерть в метро Киева: мужчина прошел в тоннель и попал под поезд
10 марта 2025, 11:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Бутусов
Вадим Денисенко
Все блоги »