фото: Getty Images

США "почти" возобновили обмен разведывательной информацией с Украиной и ожидают положительных результатов будущих переговоров в Саудовской Аравии

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа, передает RegioNews.

Отмечается, что журналист спросил Трампа, рассматривает ли он возможность разблокирования передачи разведданных Украине.

"Мы почти сделали это, мы действительно почти сделали это", – сказал он.

На прошлой неделе директор директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что США прекратили обмен разведданными с Украиной как элемент давления на президента Владимира Зеленского с целью заставить его сотрудничать с Трампом в проведении мирных переговоров с Россией, отмечает СМИ.

Также Трамп выразил мнение, что Украина подпишет с США соглашение о полезных ископаемых.

"Они подпишут соглашение о добыче полезных ископаемых, однако я хочу, чтобы они хотели мира… Они не продемонстрировали это в той мере, в какой должны", – сказал американский президент.

Напомним, 10 марта Украина и США встретятся в Саудовской Аравии. Киев на встрече будут представлять глава Офиса Президента Андрей Ермак и еще три чиновника.