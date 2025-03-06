Візит Зеленського до Брюсселя: з ким зустрінеться президент
Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідає Брюссель. Він візьме участь у спецзасіданні Європейської Ради та проведе низку зустрічей
Про це журналістам повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров, передає RegioNews.
За його словами, спочатку відбудеться зустріч Зеленського з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером.
Згодом президент зустрінеться із головою Європейської Ради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Після цього Зеленський візьме участь у спеціальному засіданні Європейської Ради у Брюсселі.
Окрім того, в українського президента заплановані зустрічі з канцлером Австрії Крістіаном Штокером, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а також аудієнція з королем Бельгії Філіпом.
Нагадаємо, 6 березня у Брюсселі відбудеться спеціальний саміт лідерів країн ЄС. Він буде присвячений європейській обороні та Україні.
Як відомо, президент Європейської ради Антоніу Кошта запросив Зеленського взяти участь у спецзасіданні Європейської Ради.