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06 березня 2025, 09:16

Візит Зеленського до Брюсселя: з ким зустрінеться президент

06 березня 2025, 09:16
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фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідає Брюссель. Він візьме участь у спецзасіданні Європейської Ради та проведе низку зустрічей

Про це журналістам повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров, передає RegioNews.

За його словами, спочатку відбудеться зустріч Зеленського з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером.

Згодом президент зустрінеться із головою Європейської Ради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Після цього Зеленський візьме участь у спеціальному засіданні Європейської Ради у Брюсселі.

Окрім того, в українського президента заплановані зустрічі з канцлером Австрії Крістіаном Штокером, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а також аудієнція з королем Бельгії Філіпом.

Нагадаємо, 6 березня у Брюсселі відбудеться спеціальний саміт лідерів країн ЄС. Він буде присвячений європейській обороні та Україні.

Як відомо, президент Європейської ради Антоніу Кошта запросив Зеленського взяти участь у спецзасіданні Європейської Ради.

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