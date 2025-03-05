Україна та США обговорюють дату та місце зустрічі для переговорів щодо припинення війни

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Україна та Сполучені Штати Америки обговорюють дату та місце зустрічі для переговорів щодо припинення війни. Також сторони обговорюють склад перемовників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на радника з нацбезпеки президента США Майка Волца, якого цитує Reuters.

За його словами, офіційні особи обговорюють дату, місце і команду перемовників, які б привели до припинення війни.

"Ми вже говоримо про заходи зі зміцнення довіри, які ми потім застосуємо до росіян і випробуємо цю сторону", - сказав Волц.

Також він зазначив, що президент США Дональд Трамп розгляне можливість відновлення допомоги Україні, "якщо будуть організовані мирні переговори та вжиті заходи зміцнення довіри".

Нагадаємо, в Кремлі назвали "найкраще місце" для переговорів Путіна, Трампа та Зеленського.