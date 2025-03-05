Україна та США обговорюють дату та місце зустрічі для переговорів щодо припинення війни
Україна та Сполучені Штати Америки обговорюють дату та місце зустрічі для переговорів щодо припинення війни. Також сторони обговорюють склад перемовників
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на радника з нацбезпеки президента США Майка Волца, якого цитує Reuters.
За його словами, офіційні особи обговорюють дату, місце і команду перемовників, які б привели до припинення війни.
"Ми вже говоримо про заходи зі зміцнення довіри, які ми потім застосуємо до росіян і випробуємо цю сторону", - сказав Волц.
Також він зазначив, що президент США Дональд Трамп розгляне можливість відновлення допомоги Україні, "якщо будуть організовані мирні переговори та вжиті заходи зміцнення довіри".
Нагадаємо, в Кремлі назвали "найкраще місце" для переговорів Путіна, Трампа та Зеленського.