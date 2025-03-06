Оточення Трампа таємно обговорювало з опонентами Зеленського вибори в Україні
Розмови нібито були з Тимошенко та членами партії Порошенка. Тема – вибори після перемир’я, але до мирних переговорів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Politico.
Зазначається, що представники президента США Дональда Трампа провели переговори з "безжалісно амбітною колишньою прем'єр-міністеркою" Юлією Тимошенко, і високопоставленими членами партії Петра Порошенка.
Йшлося про те, чи може Україна провести швидкі президентські вибори.
За даними Politico, помічники Трампа впевнені, що Зеленський втратить усі голоси через втому від війни та суспільне невдоволення з приводу корупції.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідає Брюссель.
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