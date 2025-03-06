У США зробили гучну заяву про війну в Україні

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Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо вважає, що війна РФ проти України є "проксі-війною" між Москвою та Вашингтоном

Як передає RegioNews, про це він заявив в інтерв’ю Fox News, текст якого оприлюднили на сайті Держдепу США.

Відверто кажучи, це є проксі-війна між ядерними державами — США, які допомагають Україні, та Росією, — і вона має завершитися. Але ніхто не має жодного уявлення чи плану, як це зробити, — заявив Рубіо.

Дипломат зазначив, що президент США Дональд Трамп вважає війну в Україні "затяжною і безвихідною", а українська влада лише хоче, щоб їй безперестанку допомагали грошима.

Нагадаємо, оточення Трампа таємно обговорювало з опонентами Зеленського вибори в Україні.