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03 березня 2025, 23:55

Солдатами та літаками: прем'єр Британії розповів, як королівство буде підтримувати Україну

03 березня 2025, 23:55
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Британський прем'єр Стармер зробив важливу заяву щодо України. За його словами, Британія повинна очолити процес щодо забезпечення миру на континенті

Про це повідомляє The Telegraph, передає RegioNews.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що світ повинен підтримувати Україну, а не підлабузнювати перед російським диктатором Путіна. Він також підкреслив, що Володимир Зеленський є військовим лідером, країна якого була атакована.

Стармер наголосив, що Британія буде відігравати "провідну роль" у забезпеченні миру в Україні. Зокрема - солдатами на землі та літаками в повітрі. За словами британського прем'єра, Британія має очолювати процес, в якому Європа бере на себе "провідну роль у забезпеченні миру на континенті". При цьому він все ж додав, що необхідна потужна підтримка США.

"Росія є загрозою в наших водах і нашому небі. Британія керуватиме безпекою нашого континенту, нашої країни. Ми повинні зміцнити наші відносини з Америкою... Сполучені Штати є і завжди будуть незамінними. І ми ніколи не будемо вибирати між двома сторонами Атлантики", - заявив британський прем'єр.

Слід зазначити, що раніше Кір Стармер говорив про те, що Велика Британія та Франція працюватимуть спільно з Україною, щоб представити мирний план Сполученим Штатам Америки. Він підкреслив, що Трамп і Макрон домовились про те, що Франція та, можливо, ще кілька країн, будуть працюватимуть з Києвом, щоб зупинити війну.

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