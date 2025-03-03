Солдатами та літаками: прем'єр Британії розповів, як королівство буде підтримувати Україну
Британський прем'єр Стармер зробив важливу заяву щодо України. За його словами, Британія повинна очолити процес щодо забезпечення миру на континенті
Про це повідомляє The Telegraph, передає RegioNews.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що світ повинен підтримувати Україну, а не підлабузнювати перед російським диктатором Путіна. Він також підкреслив, що Володимир Зеленський є військовим лідером, країна якого була атакована.
Стармер наголосив, що Британія буде відігравати "провідну роль" у забезпеченні миру в Україні. Зокрема - солдатами на землі та літаками в повітрі. За словами британського прем'єра, Британія має очолювати процес, в якому Європа бере на себе "провідну роль у забезпеченні миру на континенті". При цьому він все ж додав, що необхідна потужна підтримка США.
"Росія є загрозою в наших водах і нашому небі. Британія керуватиме безпекою нашого континенту, нашої країни. Ми повинні зміцнити наші відносини з Америкою... Сполучені Штати є і завжди будуть незамінними. І ми ніколи не будемо вибирати між двома сторонами Атлантики", - заявив британський прем'єр.
Слід зазначити, що раніше Кір Стармер говорив про те, що Велика Британія та Франція працюватимуть спільно з Україною, щоб представити мирний план Сполученим Штатам Америки. Він підкреслив, що Трамп і Макрон домовились про те, що Франція та, можливо, ще кілька країн, будуть працюватимуть з Києвом, щоб зупинити війну.