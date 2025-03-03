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Британский премьер Стармер сделал важное заявление по Украине. По его словам, Великобритания должна возглавить процесс по обеспечению мира на континенте

Об этом сообщает The Telegraph, передает RegioNews.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что мир должен поддерживать Украину, а не подстрекать перед российским диктатором Путина. Он также подчеркнул, что Владимир Зеленский военный лидер, страна которого была атакована.

Стармер подчеркнул, что Британия будет играть "ведущую роль" в обеспечении мира в Украине. В частности – солдатами на земле и самолетами в воздухе. По словам британского премьера, Великобритания должна возглавлять процесс, в котором Европа берет на себя "ведущую роль в обеспечении мира на континенте". При этом он все-таки добавил, что необходима мощная поддержка США.

"Россия является угрозой в наших водах и нашем небе. Британия будет управлять безопасностью нашего континента, нашей страны. Мы должны укрепить наши отношения с Америкой... Соединенные Штаты есть и всегда будут незаменимы. И мы никогда не будем выбирать между двумя сторонами Атлантики", - заявил британский премьер.

Следует отметить, что ранее Кир Стармер говорил о том, что Великобритания и Франция будут работать совместно с Украиной, чтобы представить мирный план Соединенным Штатам Америки. Он подчеркнул, что Трамп и Макрон договорились о том, что Франция и, возможно, еще несколько стран будут работать с Киевом, чтобы остановить войну.