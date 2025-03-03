Солдатами и самолетами: премьер Британии рассказал, как королевство будет поддерживать Украину
Британский премьер Стармер сделал важное заявление по Украине. По его словам, Великобритания должна возглавить процесс по обеспечению мира на континенте
Об этом сообщает The Telegraph, передает RegioNews.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что мир должен поддерживать Украину, а не подстрекать перед российским диктатором Путина. Он также подчеркнул, что Владимир Зеленский военный лидер, страна которого была атакована.
Стармер подчеркнул, что Британия будет играть "ведущую роль" в обеспечении мира в Украине. В частности – солдатами на земле и самолетами в воздухе. По словам британского премьера, Великобритания должна возглавлять процесс, в котором Европа берет на себя "ведущую роль в обеспечении мира на континенте". При этом он все-таки добавил, что необходима мощная поддержка США.
"Россия является угрозой в наших водах и нашем небе. Британия будет управлять безопасностью нашего континента, нашей страны. Мы должны укрепить наши отношения с Америкой... Соединенные Штаты есть и всегда будут незаменимы. И мы никогда не будем выбирать между двумя сторонами Атлантики", - заявил британский премьер.
Следует отметить, что ранее Кир Стармер говорил о том, что Великобритания и Франция будут работать совместно с Украиной, чтобы представить мирный план Соединенным Штатам Америки. Он подчеркнул, что Трамп и Макрон договорились о том, что Франция и, возможно, еще несколько стран будут работать с Киевом, чтобы остановить войну.