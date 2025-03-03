Зеленський розповів, що змусить Росію припинити повітряний терор

фото: ДСНС Харківщини

За минулий тиждень РФ випустила по Україні понад 1050 ударних дронів, майже 1300 авіабомб і більше 20 ракет

Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, Україна бореться за нормальне й безпечне життя.

"Ми хочемо завершення цієї війни. Але Росія не хоче й продовжує повітряний терор: за минулий тиждень – понад 1050 ударних дронів, майже 1300 авіабомб і більш ніж 20 ракет, випущених по Україні, щоб руйнувати міста і вбивати людей", – зазначив Зеленський.

Каже, той, хто хоче переговорів, не б'є по людях навмисно балістикою. А щоб змусити Росію припинити удари, "нам потрібна більша спільна сила світу".





"Посилення нашого протиповітряного захисту, підтримка армії та дієві гарантії безпеки, що неможливе повернення російської агресії, – саме на цьому ми маємо зосередитися. Справедливість має перемогти. Ми віримо в силу обов'язкової єдності й обов'язково відновимо надійний світ", – наголосив президент.



Нагадаємо, сьогодні вночі, 3 березня, російська армія випустила по Україні 83 безпілотники різних типів. Сили ППО збили 46 дронів, ще 31 — локаційно втрачені.

За прогнозами ГУР, Росія планує запускати по Україні одночасно 500 БпЛА.