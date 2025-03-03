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03 березня 2025, 21:05

У ЄС є кілька планів припинення війни в Україні - ЗМІ

03 березня 2025, 21:05
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Європейські Союзники обговорюють можливі сценарії для припинення вогню в Україні. Раніше подібні пропозиції лунали від Франції

Про це повідомляє Reuters, передає RegioNews.

Представник прем'єра Великої Британії оголосив, що союзники України з Європейського Союзу розглядають кілька варіантів припинення вогню. Водночас поки що невідомі деталі цих пропозицій.

Слід зазначити, що президент Франції Еммануель Макрон запропонував раніше перемир'я на морі, повітрі, атак на інфраструктуру.

Слід зазначити, що доки Україна не підписала угоду про копалини із США, Європейський Союз пропонує аналогічну угоду. Про це говорив єврокомісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне. За його словами, угода ЄС для України буде вигідніша за американську. Водночас деталі угоди поки що не розкривають.

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