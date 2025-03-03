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03 березня 2025, 16:18

"Завтрашня ніч буде великою": Трамп анонсував рішення по Україні

03 березня 2025, 16:18
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Фото: YouTube
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Президент США Дональд Трамп заявив, що 4 березня він повідомить про важливе рішення. При цьому він звинуватив ЗМІ та демократів у фейках

Про це повідомив Дональд Трамп у своїй соцмережі, передає RegioNews.

Дональд Трамп заявив, що ніч 4 березня буде великою. За його словами, він "розкаже все як є". Також він звинуватив демократів та ЗМІ, які критикують його та "пишуть фейкові новини". У своїй заяві Трамп згадав і про Україну:

"Єдиним президентом, який не віддав жодної української землі — путінській Росії, є Трамп. Пам'ятайте, що коли слабкі та неефективні демократи критикують, а фейкові новини із задоволенням викладають все, що вони говорять!", - сказав президент США

Нагадаємо, що 28 лютого президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп у Білому домі посварились Український лідер наполягав на необхідності гарантій безпеки для України. Водночас Трамп заявляв, що росіяни не порушуватимуть угоди, бо вони нібито поважають самого Трампа.

Після цього Дональд Трамп заявив, що нібито Володимир Зеленський не хоче миру. Президент США сказав, що український лідер хоче змусити їх (американців) "підписатися" на довгу війну.

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