Трамп скликає нараду щодо зупинки допомоги Україні, – NYT

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Сьогодні президент США Дональд Трамп зустрінеться з помічниками з питань нацбезпеки щоб ймовірно розглянути призупинення або скасування військової допомоги Україні

Про це повідомляє The NewYork Times, посилаючись на неназваного представника адміністрації Трампа, передає RegioNews.

Зокрема, чиновник повідомив, що Трамп зустрінеться зі своїми головними помічниками з національної безпеки, в тому числі з державним секретарем Марко Рубіо і міністром оборони Пітом Хегсетом, щоб "розглянути і, можливо, вжити заходів щодо низки варіантів політики щодо України".

"Серед них - призупинення або скасування американської військової допомоги Україні, включно з останніми поставками боєприпасів і обладнання, санкціонованими і оплаченими за часів адміністрації Байдена", – цитує The NewYork Times чиновника, який говорив на умовах анонімності.

Нагадаємо, у Financial Times повідомили, що відновити стосунки Зеленського із Трампом вже неможливо.

Раніше ми повідомляли, що США більше не надаватимуть військову допомогу Україні.