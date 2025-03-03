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Президент США Дональд Трамп заявил, что 4 марта он сообщит о важном решении. При этом он обвинил СМИ и демократов в фейках

Об этом сообщил Дональд Трамп в своей соцсети, передает RegioNews.

Дональд Трамп заявил, что ночь 4 марта будет большой. По его словам, он "расскажет все, как есть". Также он обвинил демократов и СМИ, которые критикуют его и "пишут фейковые новости". В своем заявлении Трамп упомянул и об Украине:

"Единственным президентом, не отдавшим ни одной украинской земли — путинской России, является Трамп. Помните, что когда слабые и неэффективные демократы критикуют, а фейковые новости с удовольствием излагают все, что они говорят!", - сказал президент США.

Напомним, что 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в Белом доме поссорились. Украинский лидер настаивал на необходимости гарантий безопасности для Украины. В то же время Трамп заявлял, что россияне не будут нарушать соглашения, потому что они якобы уважают самого Трампа.

После этого Дональд Трамп заявил, что якобы Владимир Зеленский не хочет мира. Президент США сказал, что украинский лидер хочет заставить их (американцев) "подписаться" на долгую войну.