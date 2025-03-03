Трамп созывает совещание по остановке помощи Украине, – NYT

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Сегодня президент США Дональд Трамп встретится с помощниками по вопросам нацбезопасности, чтобы вероятно рассмотреть приостановку или отмену военной помощи Украине.

Об этом сообщает The NewYork Times, ссылаясь на неназванного представителя администрации Трампа, передает RegioNews.

В частности, чиновник сообщил, что Трамп встретится со своими главными помощниками по национальной безопасности, в том числе с государственным секретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом, чтобы "рассмотреть и, возможно, принять меры по ряду вариантов политики в отношении Украины".

"Среди них - приостановка или отмена американской военной помощи Украине, включая последние поставки боеприпасов и оборудования, санкционированные и оплаченные при администрации Байдена", – цитирует The NewYork Times чиновника, говорившего на условиях анонимности.

Напомним, в Financial Times сообщили, что восстановить отношения Зеленского с Трампом уже невозможно.

Ранее мы сообщали, что США больше не будут оказывать военную помощь Украине.