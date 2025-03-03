Зеленський про вибори: Міняти мене буде непросто, я міняюся на НАТО

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Про це український президент сказав під час спілкування з пресою після саміту в Лондоні, передає RegioNews.

Журналісти в аеропорту запитали його, яка може бути умова його відставки.

"Що стосується піти з посади. Якщо мене міняти, міняти просто – це буде не просто. Тобто, мало просто провести вибори. Треба мене ще й не допустити, тобто це трішки складніше. Вийде, що треба домовлятися зі мною. А я сказав, що я міняю на НАТО. Значить я виконав своє завдання. Якщо є НАТО і війна закінчилася, значить я виконав свою місію", – наголосив Зеленський.

Зеленський також висловився про тиск із боку міжнародних партнерів, які, за його словами, можуть намагатися впливати на рішення України.

"Це, якщо чесно, виглядає неконструктивно й недемократично. Можливо, це вихід для всіх – і для Путіна, і для всіх, якщо я не такий гнучкий, як вони кажуть. Ну, так, я міняюся на НАТО, чесно кажу", – зазначив глава держави.

Як відомо, Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц заявив, що Сполученим Штатам потрібен такий український лідер, який зможе взаємодіяти з ними, а також із росіянами для припинення війни.

Нагадаємо, 2 березня у Лондоні завершився саміт щодо України і безпеки. Зустріч організував британський прем'єр-міністр Кір Стармер.

На саміт зібралися 18 глав держав і урядів та керівники міжнародних інституцій.

Лідери обговорили продовження фінансової підтримки української оборонної промисловості, включно з інвестиціями у внутрішнє виробництво зброї, а також збільшення фінансування оборонної промисловості Європи.

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