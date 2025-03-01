У Трампа зявили, що США більше не надаватимуть військову допомогу Україні

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США більше не даватимуть чеків на війну без справжнього миру

Як передає RegioNews, про це зявила речниця Білого лому Каролін Ліввіт.

За її словами, Президент України Зеленський вчора фактично спровокував віцепрезидента перед камерами. У свою чергу держсекретар США Рубіо додав: він має вибачитися за своє "фіаско" у Білому домі.

Раніше стало відомо, що Адміністрація президента США Дональда Трампа може припинити подальшу непряму підтримку України включно з іншими видами військового фінансування, обміном розвідданими і підготовкою військових.

Нагадаємо, Трамп і Зеленський посварились ще до переговорів.