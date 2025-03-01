У Трампа зявили, що США більше не надаватимуть військову допомогу Україні
США більше не даватимуть чеків на війну без справжнього миру
Як передає RegioNews, про це зявила речниця Білого лому Каролін Ліввіт.
За її словами, Президент України Зеленський вчора фактично спровокував віцепрезидента перед камерами. У свою чергу держсекретар США Рубіо додав: він має вибачитися за своє "фіаско" у Білому домі.
Раніше стало відомо, що Адміністрація президента США Дональда Трампа може припинити подальшу непряму підтримку України включно з іншими видами військового фінансування, обміном розвідданими і підготовкою військових.
Нагадаємо, Трамп і Зеленський посварились ще до переговорів.
Повна сварка Трампа і Зеленського: що не поділили лідери в Білому ДоміВсі новини »
28 лютого 2025, 20:51Росія не захоче повертатися: що сказав Трамп про гарантії безпеки для України після зустрічі з Зеленським
28 лютого 2025, 18:58Візит Зеленського до США: стали відомі деталі
28 лютого 2025, 10:55
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
Унаслідок російської атаки на Харків постраждали 12 людей, серед яких двоє дітей
01 березня 2025, 09:59Росіяни знищили позиції українських військових на Донеччині
01 березня 2025, 09:43Українські прикордонники знищили майже 20 одиниць ворожої техніки на Луганщині
01 березня 2025, 09:30Трамп заявив, що Путін хоче миру, а Зеленський – війни
01 березня 2025, 09:12Співзасновник Monobank відкрив збір на ядерну зброю
01 березня 2025, 08:40У Генштабі назвали втрати росіян за останню добу
01 березня 2025, 08:24Не навчилась писати і читати: американка подала до суду на місто, школу та вчителів через неякісну освіту
01 березня 2025, 02:45Фільм про Харківщину буде "боротися" за Оскар
01 березня 2025, 01:45У Британії судять чоловіків, які вкрали золотий унітаз за 6 мільйонів
01 березня 2025, 00:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі блоги »