Зеленский подпишет соглашение о полезных ископаемых из США, - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский может подписать соглашение о добыче полезных ископаемых с Соединенными Штатами Америки уже 22 февраля
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с переговорами, передает RegioNews.
В то же время, собеседник, близкий к правительству Украины, сообщил, что "большую роль" в согласовании условий соглашения сыграл спецпредставитель США Кит Келлог. Он якобы установил доверительные отношения с Зеленским и другими чиновниками во время трехдневного визита в Киев.
В видеообращении 21 февраля Зеленский отметил , что украинская и американская группы переговорщиков сейчас продолжают работу над проектом соглашения.
"Это соглашение, которое может добавить нашим отношениям, и главное – детали сделать так, чтобы это могло сработать. Я надеюсь на результат – справедливый результат", – сказал он.
Напомним, в четверг, 20 февраля, в Киеве Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем США по Украине и России Китом Келлогом.
По словам украинского президента, говорили о ситуации на фронте, возвращении военнопленных, а также действенных гарантиях безопасности.
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