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Серед американців провели опитування щодо твердження про те, хто є диктатором - Трамп чи Зеленський. Виявилося, що американський лідер тут "програє"

Про це повідомляє Newsweek, передає RegioNews.

Опитування провели 19 лютого серед 4 071 американців. 41% респондентів вважають Дональда Трампа диктатором, а 45% - не думають, що він є таким. Цікаво, що серед жінок більше тих, хто вважає Трампа диктатором (46% показник серед жінок, 35% показник серед чоловіків).

При цьому важливе значення мають політичні вподобання. Зокрема, серед республіканців 80% не вважають Дональда Трампа диктатором. Серед демократів 68% мають протилежну думку.

Що стосується Володимира Зеленського, то його диктатором назвали 22% респондентів. Заперечують це твердження - 45%. Ще 33% респондентів не впевнені у відповіді.

Нагадаємо, що нещодавно Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського "диктатором без виборів". Він також заявляв, що нібито підтримка Зеленського в Україні на рівні 4%.

При цьому Володимир Зеленський заявив, що це дезінформація. Український лідер пообіцяв найближчим часом показати результати опитувань, щоб "повернути довіру" партнерів після заяв Трампа.