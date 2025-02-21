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Среди американцев провели опрос по поводу утверждения о том, кто является диктатором - Трамп или Зеленский. Оказалось, что американский лидер здесь "проигрывает"

Об этом сообщает Newsweek, передает RegioNews.

Опрос был проведен 19 февраля среди 4 071 американцев. 41% респондентов считают Дональда Трампа диктатором, а 45% - не думают, что он таков. Интересно, что среди женщин больше тех, кто считает Трамп диктатором (46% показатель среди женщин, 35% показатель среди мужчин).

При этом важное значение имеют политические предпочтения. В частности, среди республиканцев 80% не считают Дональда Трампа диктатором. Среди демократов 68% имеют противоположное мнение.

Что касается Владимира Зеленского, его диктатором назвали 22% респондентов. Отрицают это утверждение – 45%. Еще 33% респондентов не уверены в ответе.

Напомним, что недавно Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов". Он также заявлял, что якобы поддержка Зеленского в Украине составляет 4%.

При этом Владимир Зеленский заявил, что это дезинформация. Украинский лидер пообещал в ближайшее время показать результаты опросов , чтобы вернуть доверие партнеров после заявлений Трампа.