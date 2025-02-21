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Відомий письменник Стівен Кінг минулого року заявив, що він залишає X (Twitter). Проте тепер він повернувся, щоб покритикувати Дональда Трампа та Ілона Маска

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Американський письменник Стівен Кінг нещодавно видалявся з Х (Twitter). Проте тепер він повернувся. Виявилося, що зробив це він для того, щоб висловити критику проти президента США та мільярдера Ілона Маска. У першому дописі за тривалий час Кінг написав:

"Просто хотів сказати, що Трамп – зрадник і путінолюб. Ілона це стосується вдвічі більше!"

Довідка. Американський письменник Стівен Кінг з початку повномасштабного вторгнення відкрито підтримує Україну. У соцмережі він публікував пости, в яких критикував Росію та закликав вивести війська з території України. Також він публікував повідомлення з побажаннями миру нашій країні, та вдягав різний одяг з зображенням державних символів України.