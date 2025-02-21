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Про це повідомляє Bloomberg, передає RegioNews.

Під час спілкування з журналістами президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський вже три роки бере участь у зустрічах з Росією з моменту її вторгнення в лютому 2022 року, і досі не закінчив війну. Він заявив, що ніби для Зеленського не важливо бути на цих переговорах.

"Коли Зеленський сказав, що його не запросили на зустріч, я маю на увазі, що це не було пріоритетом, тому що він так погано вів переговори", - заявив Трамп.

У виданні заявили, що такі коментарі Дональда Трампа ще більше підривають підхід президента Джо Байдена до конфлікту, який зосереджувався на ідеї "нічого про Україну без України".

"Кожного разу, коли я кажу: "Росія не винна”, мене завжди закидають фейковими новинами, але я кажу вам, що Байден говорив неправильні речі, Зеленський говорив неправильні речі, на них напав хтось, хто набагато більший і набагато сильніший. Але Росію можна було так легко відмовити від цього", - заявив Дональд Трамп.

Слід підкреслити, що нещодавно американський лідер навіть назвав Зеленського "диктатором без виборів".

Проте представник генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша Стефан Дюжаррік заявив, що Володимир Зеленський обіймає свою посаду після належним чином проведених виборів.

Тим часом у самого Трампа відбуваються протести. Тисячі американців виходять на вулиці після того, як тисячі федеральних службовців, прокурорів і незалежних спостерігачів у федеральному уряді були звільнені.