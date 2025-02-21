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За даними ЗМІ, ще до зустрічі представників РФ та США в Саудівській Аравії були інші такі зустрічі. Проте невідомо, чи були там представники України

Про це повідомляє Reuters, передає RegioNews.

За даними журналістів, дипломати РФ та США таємно зустрічались у Швейцарії. Зазначається, що ці зустрічі відбувались в минулі місяці, і темою для обговорення там була саме війна в Україні.

Американські та російські дипломати мали перші контакти одразу після того, як Дональд Трамп одержав перемогу на виборах президента США. Відомо, що остання така таємна зустріч відбулась під час Мюнхенської безпекової конференції (14-16 лютого).

У виданні зазначили, що невідомо, чи були там представники України. Також невідомо, чи були ці дипломати відправлені на ці зустрічі за попереднім офіційним указом урядів країн. Ці переговори в Швейцарії називають неофіційними. При цьому кілька радників Трампа знають про ці зустрічі.

"Нерозголошенні зустрічі підкреслюють закулісні зусилля США та Росії з вивчення шляхів припинення війни в Україні. Трамп, який перебував на посаді лише місяць, різко змінив підхід США до конфлікту в Україні трирічної давнини, вступивши в прямі контакти з президентом Росії Володимиром Путіним і наполягаючи на швидкій угоді, щоб припинити війну", - пишуть у виданні.

Нагадаємо, що раніше в ЗМІ повідомляли, що США не хочуть підписувати резолюцію ООН проти російської агресії. Три роки саме США були одними з авторами усіх резолюцій ООН на підтримку України проти Росії. Однак тепер вони сумніваються, хоча у ЗМІ кажуть - американська влада ще може змінити думку.

Водночас доки Дональд Трамп стурбований рейтингами Володимира Зеленського, тисячі американців виходять проти нього на мітинги. Люди почали протестувати після того, як тисячі федеральних службовців, прокурорів і незалежних спостерігачів у федеральному уряді були звільнені.