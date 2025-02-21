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Об этом сообщает Bloomberg, передает RegioNews.

Во время общения с журналистами президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский уже три года принимает участие во встречах с Россией с момента ее вторжения в феврале 2022 года и до сих пор не закончил войну. Он заявил, что вроде бы для Зеленского не важно быть на этих переговорах.

"Когда Зеленский сказал, что его не пригласили на встречу, я имею в виду, что это не было приоритетом, потому что он так плохо вел переговоры", – заявил Трамп.

В издании заявили, что такие комментарии Дональда Трампа еще больше подрывают подход президента Джо Байдена к конфликту, который был сосредоточен на идее "ничего об Украине без Украины".

"Каждый раз, когда я говорю: "Россия не виновата", меня всегда обвиняют в фейковых новостях, но я говорю вам, что Байден говорил неправильные вещи, Зеленский говорил неправильные вещи, на них напал кто-то, кто гораздо больше и гораздо сильнее. Но Россию можно было так легко отказать от этого", - заявил Дон.

Следует подчеркнуть, что недавно американский лидер даже назвал Зеленского "диктатором без выборов".

Однако представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик заявил, что Владимир Зеленский занимает свой пост после должным образом прошедших выборов.

Тем временем у самого Трампа проходят протесты. Тысячи американцев выходят на улицы после того, как тысячи федеральных служащих, прокуроров и независимых наблюдателей в федеральном правительстве были уволены.