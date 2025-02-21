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21 лютого 2025, 18:31

РФ згодна віддати Україні заморожені 300 мільярдів, але з умовою - ЗМІ

21 лютого 2025, 18:31
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Фото: Володимир Зеленський
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Росія може погодитися віддати Україні заморожені 300 мільярдів доларів, які є заморожені в Європі. Проте росіяни виставляють цинічну умову

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

У виданні зазначили, що РФ може погодитися віддати заморожені в Європі 300 мільярдів доларів для відновлення України. Проте росіяни виставляють цинічну умову: ці гроші повинні бути витраченими лише на ті території, які знаходяться під окупацією РФ.

При цьому джерела журналістів повідомили, що під час переговорів США та РФ в Саудівській Аравії вже лунали ідеї використовувати велику частину заморожених резервів для відновлення України в рамках можливої мирної угоди.

Слід зазначити, що, за оцінками Світового банку, відновлення України після війни може коштувати близько 486 мільярдів доларів. Водночас представники РФ заявляли, що плани використати їхні гроші на Україну нібито є "пограбуванням" попри те, що саме РФ винна в цих руйнуваннях.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував на необхідності передати ці замороженні російські кошти Україні.

"Всі кажуть – що ви будете робити, якщо Трамп не буде вас підтримувати фінансово, де ви візьмете зброю, як ви будете захищатися. Я вам відповідаю – а можна нам взяти 300 мільярдів, які належать нам? Підтримаємо наших людей і купимо на ці гроші в усіх країнах світу зброю", - казав президент України.

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