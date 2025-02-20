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У США продовжуються протести, які почались ще 17 лютого. Американці виходять на вулиці та висловлюються проти дій Дональда Трампа

Про це повідомляє NYtimes, передає RegioNews.

Протестувальники 20 лютого вийшли на вулиці в усій країні, зокрема біля будівлі Капітолію США. Мітингувальники іронічно називають Трампа "королем", і протестують проти його політики в багатьох напрямках.

У виданні зазначають, що на вулиці люди вийшли після того, як тисячі федеральних службовців, прокурорів і незалежних спостерігачів у федеральному уряді були звільнені.

Журналісти повідомили, що люди, які зібрались біля Капітолію, скандували "Ні королю, ні короні, ми не відступимо". Крім того, люди виходили на протести проти Ілона Маска і його Департаменту ефективності уряду DOGE. Журналісти кажуть, що люди скандували, що не обирали в Білий дім мільярдера.

Нагадаємо, що іронічно називають Трампа "королем" американці не просто так. Напередодні Білий дім опублікував фейкову обкладинку Time з портретом президента США, в якого була корона на голові.

Варто підкреслити, що українці теж останнім часом критикують Дональда Трампа. Це сталось на тлі того, що президент США раптом назвав Володимира Зеленського "диктатором без вибору", і практично переніс відповідальність за війну на Україну.

Слід зауважити, що чимало західних політиків стали на бік Зеленського та України. Зокрема, сенатор Річард Блюменталь. Він заявив, що скандальні заяви Трампа виглядають як капітуляція перед Путіним. Також він сказав, що дії Трампа - це огидна зрада країни, яка стікала кров’ю, боролася і вмирала за свободу.