19:25  20 лютого
У Києві чоловік намагався проїхати по Дніпру: автомобіль провалився під лід
15:09  20 лютого
Фейсбук блокує сторінки районних ТЦК та їх відділів
13:14  20 лютого
Буданов прогнозує припинення режиму вогню у 2025 році
UA | RU
UA | RU
20 лютого 2025, 20:46

"Ні королю": американці виходять на вулиці і протестують проти Трампа

20 лютого 2025, 20:46
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У США продовжуються протести, які почались ще 17 лютого. Американці виходять на вулиці та висловлюються проти дій Дональда Трампа

Про це повідомляє NYtimes, передає RegioNews.

Протестувальники 20 лютого вийшли на вулиці в усій країні, зокрема біля будівлі Капітолію США. Мітингувальники іронічно називають Трампа "королем", і протестують проти його політики в багатьох напрямках.

У виданні зазначають, що на вулиці люди вийшли після того, як тисячі федеральних службовців, прокурорів і незалежних спостерігачів у федеральному уряді були звільнені.

Журналісти повідомили, що люди, які зібрались біля Капітолію, скандували "Ні королю, ні короні, ми не відступимо". Крім того, люди виходили на протести проти Ілона Маска і його Департаменту ефективності уряду DOGE. Журналісти кажуть, що люди скандували, що не обирали в Білий дім мільярдера.

Нагадаємо, що іронічно називають Трампа "королем" американці не просто так. Напередодні Білий дім опублікував фейкову обкладинку Time з портретом президента США, в якого була корона на голові.

Варто підкреслити, що українці теж останнім часом критикують Дональда Трампа. Це сталось на тлі того, що президент США раптом назвав Володимира Зеленського "диктатором без вибору", і практично переніс відповідальність за війну на Україну.

Слід зауважити, що чимало західних політиків стали на бік Зеленського та України. Зокрема, сенатор Річард Блюменталь. Він заявив, що скандальні заяви Трампа виглядають як капітуляція перед Путіним. Також він сказав, що дії Трампа - це огидна зрада країни, яка стікала кров’ю, боролася і вмирала за свободу.

США Дональд Трамп
В ООН дали коментар щодо легітимності Зеленського
20 лютого 2025, 14:47
Трамп заявив, що Зеленський хоче грошей і нічого не зробив для завершення війни
20 лютого 2025, 07:31
У ЄС стали на бік Зеленського після скандальних заяв Трампа
19 лютого 2025, 22:57
Всі новини »
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
Зеленський про зустріч зі спецпредставником Трампа: хороша розмова, багато деталей
20 лютого 2025, 21:31
Росіяни завдали нового авіаудару по Донеччині: загинула людина, є руйнування
20 лютого 2025, 21:06
З 25 лютого стартує Національний кінофестиваль Cinema for Victory-2025
20 лютого 2025, 20:40
Голова оборонного комітету Ради заявив, що США зупинили продаж зброї в Україну
20 лютого 2025, 20:15
Український суд заочно дав 10 років в'язниці відомому російському акторові
20 лютого 2025, 20:03
Бізнес на кістках: на Хмельниччині викрили на хабарях заступника директора філії держпідприємства з утилізації відходів
20 лютого 2025, 19:57
Лід та морози: в Укргідрометцентрі попередили про погоду на 21 лютого
20 лютого 2025, 19:35
У Києві чоловік намагався проїхати по Дніпру: автомобіль провалився під лід
20 лютого 2025, 19:25
На Київщині у пожежі загинули двоє літніх людей
20 лютого 2025, 19:02
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Всі публікації »
Валерій Пекар
Юрій Богданов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »