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21 февраля 2025, 15:41

Дипломаты РФ и США уже встречались тайно в Швейцарии - СМИ

21 февраля 2025, 15:41
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Иллюстративное фото
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По данным СМИ, еще до встречи представителей РФ и США в Саудовской Аравии были другие подобные встречи. Однако неизвестно, были ли там представители Украины

Об этом сообщает Reuters, передает RegioNews.

По данным журналистов, дипломаты РФ и США тайно встречались в Швейцарии. Отмечается, что эти встречи проходили в прошлые месяцы и темой для обсуждения там была именно война в Украине.

Американские и российские дипломаты имели первые контакты сразу после того, как Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США. Известно, что последняя такая тайная встреча состоялась во время Мюнхенской конференции безопасности (14-16 февраля).

В издании отметили, что неизвестно, были ли там представители Украины. Также неизвестно, были ли эти дипломаты отправлены на эти встречи по предварительному официальному указу правительств стран. Эти переговоры в Швейцарии называются неофициальными. При этом несколько советников Трампа знают об этих встречах.

"Неразглашенные встречи подчеркивают закулисные усилия США и России по изучению путей прекращения войны в Украине. Трамп, находившийся в должности всего месяц, резко изменил подход США к конфликту в Украине трехлетней давности, вступив в прямые контакты с президентом России Владимиром Путиным и настаивая на скорейшем соглашении, чтобы прекратить", чтобы прекратить.

Напомним, что ранее в СМИ сообщалось, что США не хотят подписывать резолюцию ООН против российской агрессии. Три года именно США были одними из авторов всех резолюций ООН в поддержку Украины против России. Однако теперь они сомневаются, хотя в СМИ говорят – американские власти еще могут изменить мнение.

В то же время, пока Дональд Трамп обеспокоен рейтингами Владимира Зеленского, тысячи американцев выходят против него на митинги. Люди начали протестовать после того, как тысячи федеральных служащих, прокуроров и независимых наблюдателей в федеральном правительстве были уволены.

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