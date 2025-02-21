Американські компанії підтверджують, що США заморозили продаж зброї Україні
Сполучені Штати Америки заморозили продаж зброї Україні. Відповідну інформацію підтверджують американські компанії
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає RegioNews.
"Вчорашня заява Романа Костенко – абсолютно правдива. Мені це підтверджують американські компанії", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 20 лютого голова оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко заявив, що США зупинили продаж зброї Україні.
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