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21 лютого 2025, 08:40

Американські компанії підтверджують, що США заморозили продаж зброї Україні

21 лютого 2025, 08:40
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Сполучені Штати Америки заморозили продаж зброї Україні. Відповідну інформацію підтверджують американські компанії

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

"Вчорашня заява Романа Костенко – абсолютно правдива. Мені це підтверджують американські компанії", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 лютого голова оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко заявив, що США зупинили продаж зброї Україні.

Україна США війна зброя нардеп
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