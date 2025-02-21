06:07  21 лютого
Сили оборони вперше знищили в Україні північнокорейську САУ "Коксан"
07:05  21 лютого
На озброєння ЗСУ надійшли нові FPV-дрони
12:23  21 лютого
У мережі показали момент прильоту "Шахеда" у Білій Церкві
UA | RU
UA | RU
21 лютого 2025, 11:57

В оточенні Трампа вважають, що Зеленському варто негайно залишити Україну, — ЗМІ

21 лютого 2025, 11:57
Читайте также на русском языке
фото: nypost.com
Читайте также
на русском языке

В оточенні американського лідера Дональда Трампа заявляють, що Президентові України Володимиру Зеленському варто негайно залишити країну та виїхати до Франції

Про це повідомляє американське видання New York Post із посиланням на джерела в оточенні президента США, передає RegioNews.

Зазначається, що тиск на Зеленського посилюється.

"Президент України Володимир Зеленський має небагато — якщо взагалі має — прихильників у найближчому оточенні президента Трампа, оскільки зіпсовані відносини між двома загрожують підірвати позиції Києва на мирних переговорах з Росією. Найкращий варіант для Зеленського і для всього світу — це якщо він якнайшвидше поїде до Франції", — заявив співрозмовник.

За словами ще одного джерела видання у Білому домі, розмови про вибори та зміну керівництва України почалися в оточенні Трампа кілька місяців тому. За даними ЗМІ, сильне невдоволення Трампа викликала відмова Зеленського підписати угоду щодо рідкісноземельних металів.

Водночас Трамп нібито поки не має очевидного претендента, якому США віддали б перевагу, якби в Україні пройшли вибори.

Нагадаємо, що стосунки між Україною та США останнім часом похитнулись через скандальні заяви Трампа. Американський лідер назвав Володимира Зеленського "диктатором без виборів", і заявив, що нібито Україна повинна провести вибори під час війни, щоб мати місце за столом переговорів.

вибори Дональд Трамп Україна США війна Франція конфлікт Зеленський Володимир
Навчання в межах місії ЄС пройшли 20 тисяч українських військових, – міністр оборони Нідерландів
21 лютого 2025, 09:20
США не хочуть підписувати резолюцію ООН проти російської агресії - ЗМІ
20 лютого 2025, 21:48
Зеленський про зустріч зі спецпредставником Трампа: хороша розмова, багато деталей
20 лютого 2025, 21:31
Всі новини »
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
На Київщині безробітні жінка та чоловік готували теракт: зловмисників затримано
21 лютого 2025, 12:50
РФ готується оголосити про "перемогу" у війні до річниці вторгнення в Україну
21 лютого 2025, 12:40
В Одесі запровадили відключення світла: для кого діють обмеження
21 лютого 2025, 12:27
На тимчасово окупованій Луганщині розгортається екологічна катастрофа, – ЦНС
21 лютого 2025, 12:27
У мережі показали момент прильоту "Шахеда" у Білій Церкві
21 лютого 2025, 12:23
Що би зараз не говорили політики, останнє слово — за фронтом
21 лютого 2025, 12:08
Росіяни завдали авіаудару по селищі Золочів на Харківщині: є постраждалі
21 лютого 2025, 11:55
На Буковині судмедексперта затримали на хабарі від військовозобов'язаного
21 лютого 2025, 11:49
На Харківщині викрили родину, що нелегально виготовляла електронні сигарети
21 лютого 2025, 11:34
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Всі публікації »
Валерій Пекар
Юрій Богданов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »