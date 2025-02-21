В оточенні Трампа вважають, що Зеленському варто негайно залишити Україну, — ЗМІ

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В оточенні американського лідера Дональда Трампа заявляють, що Президентові України Володимиру Зеленському варто негайно залишити країну та виїхати до Франції

Про це повідомляє американське видання New York Post із посиланням на джерела в оточенні президента США, передає RegioNews.

Зазначається, що тиск на Зеленського посилюється.

"Президент України Володимир Зеленський має небагато — якщо взагалі має — прихильників у найближчому оточенні президента Трампа, оскільки зіпсовані відносини між двома загрожують підірвати позиції Києва на мирних переговорах з Росією. Найкращий варіант для Зеленського і для всього світу — це якщо він якнайшвидше поїде до Франції", — заявив співрозмовник.

За словами ще одного джерела видання у Білому домі, розмови про вибори та зміну керівництва України почалися в оточенні Трампа кілька місяців тому. За даними ЗМІ, сильне невдоволення Трампа викликала відмова Зеленського підписати угоду щодо рідкісноземельних металів.

Водночас Трамп нібито поки не має очевидного претендента, якому США віддали б перевагу, якби в Україні пройшли вибори.

Нагадаємо, що стосунки між Україною та США останнім часом похитнулись через скандальні заяви Трампа. Американський лідер назвав Володимира Зеленського "диктатором без виборів", і заявив, що нібито Україна повинна провести вибори під час війни, щоб мати місце за столом переговорів.