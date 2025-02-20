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20 лютого 2025, 21:48

США не хочуть підписувати резолюцію ООН проти російської агресії - ЗМІ

20 лютого 2025, 21:48
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США протягом трьох років повномасштабної війни завжди підписували резолюцію ООН, в якій йшлося про територіальну цілісність України та засудження агресії РФ. Проте цьогоріч американська влада може відмовитися

Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела серед дипломатів, передає RegioNews.

Журналісти ознайомились з проєктом резолюції Генеральної Асамблеї ООН. Документ засуджує агресію РФ, а також підтверджує підтримку уверенітету, незалежності, єдності і територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Тепер у ЗМІ повідомляють, що США не хочуть підписувати цей документ. Хоча в минулі роки саме США були співавторами усіх резолюцій ООН на підтримку України проти Росії. Проте джерела журналістів зауважили, що у Вашингтоні ще можуть змінити думку.

Варто підкреслити, що стосунки між Україною та США останнім часом похитнулись через скандальні заяви Трампа. Американський лідер назвав Володимира Зеленського "диктатором без виборів", і заявив, що нібито Україна повинна провести вибори під час війни, щоб мати місце за столом переговорів.

При цьому в ООН стали на бік України та Зеленського. Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що в ООН ніхто не вважає Зеленського диктатором. Він підкреслив, що президент Зеленський обіймає свою посаду після належним чином проведених виборів.

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