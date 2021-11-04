Рада достроково позбавила мандату нардепку Ірину Верещук
Верховна Рада достроково припинила повноваження новопризначеного міністра реінтеграції Ірини Верещук
Як передає RegioNews за відповідне рішення проголосували 319 народних депутатів.
Нагадаємо, що 4 листопада Верховна Рада призначила Ірину Верещук віце-прем’єром міністром реінтеграції.
На цій посаді Верещук змінила Олексія Рєзнікова, якого перед цим було призначено міністром оборони.
"Вітаю Ірино Андріївно. Бажаю натхнення", - зазначив після голосування Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Іншим рішенням депутати 237 голосами призначили міністром стратегічних галузей Павла Рябікіна.
Після голосування Стефанчук також привітав його з призначенням.
Крім цього парламентарі 256 голосами призначили нинішню заступнию голови Офісу Президента.
Після голосування новопризначені члени уряду склали присягу.