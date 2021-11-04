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04 листопада 2021, 14:13 5

Рада достроково позбавила мандату нардепку Ірину Верещук

04 листопада 2021, 14:13 5
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з відкритих джерел
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Верховна Рада достроково припинила повноваження новопризначеного міністра реінтеграції Ірини Верещук

Як передає RegioNews за відповідне рішення проголосували 319 народних депутатів.

Нагадаємо, що 4 листопада Верховна Рада призначила Ірину Верещук віце-прем’єром міністром реінтеграції.

На цій посаді Верещук змінила Олексія Рєзнікова, якого перед цим було призначено міністром оборони.

"Вітаю Ірино Андріївно. Бажаю натхнення", - зазначив після голосування Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Іншим рішенням депутати 237 голосами призначили міністром стратегічних галузей Павла Рябікіна.

Після голосування Стефанчук також привітав його з призначенням.

Крім цього парламентарі 256 голосами призначили нинішню заступнию голови Офісу Президента.

Після голосування новопризначені члени уряду склали присягу.

Верховна Рада Офіс президента міністр присяга

 
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