Активисты "Правого сектора" пикетировали Офис президента

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"Правый сектор" провел акцию под ОПУ с требованием привлечения к ответственности виновных в убийстве активиста Александра Иванины в Сумах

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, передает RegioNews.

Митингующие пришли под здание ОПУ в центре Киева с красно-черными флагами, а также плакатами с лозунгами: "Криминал и титушня оплот реванша", "Расследуйте убийство Іванины", "Харьков – ЛНР-2?", "Днепр-ДНР-2?", "Вчера Крым и Донбасс, сегодня Сумы, завтра Днепр?"и др. Они развернули баннер с надписью: "Остановим ползучую оккупацию!". Они также озвучили в микрофон свои требования.

Заказное убийство активиста "Правого сектора" в Сумах является результатом слияния криминалитета с правоохранительными органами и местными властями. Это явление масштабно, и угрожает не только ближним регионам, но и стабильности и территориальной целостности всего государства. После Майдана и потери позиций в 2014 году, сегодня они снова чувствуют себя хозяевами на нашей земле. Их задача - подготовка к мятежу на неподконтрольных центральной власти территориях. Следующим после Сум может стать Днепр. Не меньшая угроза есть в Одессе, Харькове и других приграничных регионах, — заявили организаторы акции.

Они объявили требования Владимиру Зеленскому: расследование убийства в Сумах, выявление агентов влияния России на местах, очистки ближайшего окружения президента.

Как сообщалось, вчера "Правый сектор" планировал пикетировать Офис Зеленского.

Напомним, 28 окрября в Сумах рядом в собственным авто застрелили активиста "Правого сектора".